Una squadra impegnata nel campionato mondiale di Formula 1 ha avviato un piano di espansione presso il suo stabilimento di Faenza, in provincia di Ravenna. L’azienda ha annunciato nuove assunzioni, anche rivolte a diplomati, per rafforzare il proprio organico. Le possibilità di candidatura sono aperte e chi è interessato può consultare le modalità di presentazione della domanda.

Chi non ha mai sognato di lavorare in Formula 1? Ecco, Racing Bulls, la squadra impegnata nel campionato mondiale, ha avviato un piano di espansione dello stabilimento di Faenza, in provincia di Ravenna. Il progetto prevede molte nuove assunzioni, con inserimenti destinati a rafforzare la produzione delle monoposto e le attività legate alla ricerca e sviluppo. Si tratta di un’iniziativa importante non solo per chi è in cerca di lavoro, ma anche per il territorio, che potrà beneficiare di un investimento complessivo superiore ai 64 milioni di euro. Le risorse saranno impiegate per potenziare il centro tecnologico già esistente, rendendolo ancora più avanzato e competitivo in vista delle nuove sfide del campionato di Formula 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Formula 1, nell’officina di Faenza nuove assunzioni anche per diplomati: come candidarsi

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