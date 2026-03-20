Le formazioni ufficiali di Cagliari e Napoli sono state annunciate per la partita di Serie A valida per la 30ª giornata della stagione 202526. Pisacane ha scelto la formazione dei sardi, mentre Conte ha comunicato le scelte della squadra partenopea. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo con le formazioni confermate. La partita si svolgerà nel rispetto degli schemi annunciati prima del calcio d'inizio.

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© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Cagliari Napoli: le scelte di Pisacane e Conte per il match di Serie A

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