Forbidden fruit 3 replica puntata del 20 marzo in streaming | Video Mediaset

Oggi, venerdì 20 marzo, va in onda in streaming la replica della puntata di Forbidden fruit 3. In questa puntata, Akin fa credere a Zehra di avere un ampio seguito sul suo canale online e cerca di convincerla a pubblicare più video con Yildiz. La soap turca è disponibile sui servizi Mediaset, offrendo ai fan un nuovo episodio della storia.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 20 marzo – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Akin fa credere a Zehra di avere un grande seguito sul suo canale online e cerca di convincerla a postare più video con Yildiz. Ender, insieme a Caner e Asuman, cerca in tutti i modi di spingere Yildiz di nuovo tra le braccia di Halit. Grazie a un astuto stratagemma di Ender, Halit decide di fare un gesto inaspettato: restituisce a Yildiz tutti i suoi gioielli. Lila e Yigit si sposano in segreto ma, il mattino seguente, lui la lascia in modo freddo e crudele, proprio come Sahika gli aveva intimato di fare. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 45 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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