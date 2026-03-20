Fonseca si prepara ad affrontare Alcaraz a Miami, un incontro tra il numero uno del mondo e un giovane talento determinato a salire in classifica. La partita rappresenta un’occasione per analizzare il livello attuale di Fonseca contro uno dei giocatori più in forma del circuito. La sfida è stata annunciata e attirerà l’attenzione degli appassionati di tennis.

Da una parte il N.1 del mondo, dall’altra un talento motivatissimo a raggiungere molto presto il vertice del ranking ATP. Sarà una sfida pregna di fascino quella che andrà in scena nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 marzo e che vedrà scontrarsi Carlos Alcaraz e Joao Fonseca nel secondo turno valido per il Miami Open 2026. Per entrambi sarà un test di significato. Lo spagnolo, eliminato ad Indian Wells da Daniil Medvedev, andrà a caccia del riscatto con l’obiettivo di conquistare l’ennesimo trofeo ATP della carriera. Dal canto suo invece il giovane classe 2006 cercherà in tutti i modi di dare filo da torcere al fuoriclasse iberico in... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fonseca prepara la sfida di lusso con Alcaraz a Miami: “Con lui capirò il mio livello attuale”

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