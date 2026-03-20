Dopo la recente crisi dei club inglesi in Champions League, si parla di come i ricchi continuino a dominare il calcio europeo grazie a fondi neri, debiti e impunità. Le squadre più forti dispongono di risorse che spesso sfuggono alla trasparenza, consolidando il loro potere in modo spesso invisibile. La questione si intreccia con pratiche finanziarie che favoriscono le grandi squadre, mantenendo il loro predominio nel torneo.

“Il dominio economico non garantisce la superiorità sportiva”, è il grande mantra di questi giorni post-Champions, dopo la crisi europea dei club inglesi. In realtà non è così, in Champions vanno avanti sempre le stesse. P er la Faz proprio la Champions mette in luce “il velo del dominio”: quel complesso di “ fondi neri, indagini aperte, debiti e condizioni di gioco inique” che è la base su cui le big costruiscono i loro propositi di successo. “Il dominio economico non garantisce il rispetto delle regole. Il verdetto nel caso contro il Manchester City, finanziato dalla famiglia regnante di Abu Dhabi e club inglese di maggior successo tra il 2012 e il 2024, è ancora in sospeso otto anni dopo l’inizio dell’indagine. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fondi neri, debiti e impunità: così i ricchi vincono nel calcio europeo e dominano la Champions (Faz)

Articoli correlati

Leggi anche: La Champions è il giocattolo dei ricchi, per l’Europa del calcio le pari opportunità modello Nba sono una barzelletta

In Champions League vanno avanti i club più ricchi: è darwinismo applicato al calcio (Gazzetta)"Le sette big che hanno staccato il pass diretto per gli ottavi hanno ricavi medi intorno agli 800 milioni.