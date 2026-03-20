Fondazione Mps no a modifiche statutarie

Il centrodestra ha annunciato il suo dissenso nei confronti delle modifiche statutarie proposte dalla Fondazione Mps, esprimendo chiaramente il proprio no. Il presidente della Fondazione, Carlo Rossi, si trova al centro delle polemiche, mentre le opposizioni alle modifiche si fanno sentire con decisione. La questione riguarda le proposte di cambiamento allo statuto che sono state oggetto di discussione all’interno della fondazione.

Centrodestra all’attacco del presidente della Fondazione Mps, Carlo Rossi. Come anticipato da ’La Nazione’, nell’ultima seduta della Deputazione lo stesso Rossi aveva inserito all’ordine del giorno alcune proposte di modifiche statutarie classificate come ‘ opportunità politica ’, in riferimento "alla rimozione di alcuni impedimenti riguardanti l’eleggibilità di determinati profili": "Questa circostanza – scrive il centrodestra – andrebbe ad ampliare la platea di coloro che possono entrare a far parte degli organi di gestione della Fondazione stessa. Come forze di maggioranza in Consiglio comunale chiediamo chiarimenti in merito alle declinazioni di tali ‘opportunità politiche’ sottolineando, in primo luogo, l’inappropriatezza dei tempi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Fondazione Mps, no a modifiche statutarie" Articoli correlati Mps, convocata un’assemblea straordinaria per modifiche allo statutoTra esse anche la facoltà del Cda uscente di presentare una propria lista per il rinnovo dell’organo. Mps, il 4 febbraio l’assemblea per le modifiche allo statutoAppuntamento per deliberare un ampio pacchetto di punti tra cui la governance, i dividendi, la nomina degli organi societari. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fondazione Mps no a modifiche statutarie Temi più discussi: Fondazione Mps, no a modifiche statutarie; Fondazione Mps: venerdì la ricorrenza del Beato Ambrogio Sansedoni; Fondazione Mps: modifiche statutarie di opportunità politica?; Fondazione Mps: aperta la call SOCIAL GYM 2026 rivolta agli enti del Terzo Settore. Fondazione Mps: al via il bando per le ETS di Social GYM 2026Aperto il bando Social GYM 2026 promosso da Fondazione Mps per le organizzazioni del Terzo Settore della provincia di Siena ... sienafree.it Fondazione Mps: modifiche statutarie di opportunità politica?SIENA. Abbiamo appreso con stupore, dalla stampa locale, che nell’ultima seduta della deputazione della Fondazione MPS il Presidente Carlo Rossi ha ... ilcittadinoonline.it Fondazione Mps rilancia la “palestra del non profit”: organizzazioni e giovani insieme per progettare campagne di raccolta fondi per il territorio - facebook.com facebook Fondazione Mps: al via il bando per le ETS di Social GYM 2026 x.com