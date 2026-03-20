Fondazione Domenico Caliendo | nasce l’ente per la trasparenza sanitaria e il sostegno alle vittime di malasanità

A Napoli è stata ufficialmente istituita la Fondazione Domenico Caliendo, un ente dedicato alla trasparenza nel settore sanitario e al supporto delle persone colpite da malasanità. Finora sono stati raccolti 45mila euro, destinati a sostenere le vittime e a interventi per migliorare le strutture ospedaliere. La fondazione si pone come punto di riferimento in questo ambito.

Fondazione Domenico Caliendo: ufficiale la nascita dell'ente a Napoli. Raccolti 45mila euro per sostenere le vittime di malasanità e migliorare gli ospedali. La Fondazione Domenico Caliendo è ufficialmente una realtà legale, nata per onorare la memoria del bambino scomparso a Napoli il 21 febbraio scorso in circostanze legate a presunti errori medici. L'atto costitutivo è stato siglato dalla madre del piccolo, Patrizia Mercolino, che assumerà la carica di presidente. Accanto a lei, nel consiglio direttivo, figurano l'avvocato Francesco Petruzzi nel ruolo di vicepresidente e l'avvocato Giovanni Rea come tesoriere. Il progetto parte con un sostegno concreto da parte della comunità. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Fondazione Domenico Caliendo: nasce l’ente per la trasparenza sanitaria e il sostegno alle vittime di malasanità Articoli correlati Nasce la fondazione Domenico Caliendo: “Daremo assistenza alle vittime di malasanità”È nata la Fondazione che porta il nome del bimbo morto dopo un trapianto di cuore al Monaldi. Leggi anche: Napoli, nasce ufficialmente la Fondazione Domenico Caliendo contro la malasanità Approfondimenti e contenuti su Fondazione Domenico Caliendo Temi più discussi: Nasce la Fondazione Domenico Caliendo. La presentazione il 18 marzo; Napoli, nasce la fondazione in memoria del piccolo Domenico; Fondazione Domenico Caliendo, c'è l'atto del notaio: raccolti 45mila euro; Domenico Caliendo, nasce la Fondazione a lui dedicata: la firma della madre Patrizia Mercolino. Nasce la Fondazione Caliendo. La mamma di Domenico: «Trasformerò il dolore in impegno»Nasce con un obiettivo che si racchiude in sole quattro parole: perché non accada più. Oggi è il giorno in cui i desideri dei genitori del piccolo Domenico Caliendo ... ilmattino.it Napoli, nasce la fondazione Domenico Caliendo: la mamma Patrizia Ercolino si commuoveNapoli, nasce la fondazione Domenico Caliendo: la mamma Patrizia Ercolino si commuove ... msn.com #Napoli- Fondazione Domenico Caliendo,c'è l' atto dal Notaio: raccolti 45mila euro. Tra gli obiettivi, l' assistenza legale e il supporto alle vittime della malasanità #Cronaca #Fondazione #DomenicoCaliendo #Notaio #Assistenza #Malasanità #NanoTV - facebook.com facebook Nasce la fondazione Domenico Caliendo, la mamma: “Così manterrò viva la memoria di mio figlio” x.com