Follia a Martinsicuro vicino Teramo 32enne si getta nel fiume ruba un' auto e sfonda un cancello | l' epilogo

A Martinsicuro, un uomo di 32 anni si è gettato nel fiume, ha rubato un'auto e ha sfondato un cancello durante una fuga che ha coinvolto tutte le forze dell’ordine tra Martinsicuro e Giulianova. L’episodio ha richiesto un intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che hanno arrestato il 32enne polacco dopo una rocambolesca corsa tra le strade della zona.

Un arresto spettacolare e una fuga rocambolesca: è il bilancio di quanto avvenuto a Martinsicuro (Teramo) e nelle zone limitrofe. Un uomo di 32 anni, cittadino polacco, è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo essersi reso protagonista di una serie di atti violenti e furti culminati in un inseguimento che ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. L’episodio si è verificato subito dopo la sua liberazione a seguito di un giudizio direttissimo. Un arresto a Martinsicuro, Teramo Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il pomeriggio di ieri è stato teatro di un’operazione congiunta tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, che ha portato all’arresto di un cittadino polacco di 32 anni a Martinsicuro, in provincia di Teramo. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Follia a Martinsicuro vicino Teramo, 32enne si getta nel fiume, ruba un'auto e sfonda un cancello: l'epilogo Articoli correlati Incidente tra Giugliano e Villaricca, auto sfonda cancello della scuola: conducente in fugaViolento incidente nella serata di ieri in via Marchesella, al confine tra Giugliano e Villaricca. Albairate, spacca i finestrini e ruba dalle auto in sosta: arrestato 32enneAlbairate (Milano) – Era intento a spaccare, uno dopo l’altro, i finestrini delle auto in sosta per poi sottrarre oggetti dagli abitacoli: dopo una...