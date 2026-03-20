Folk e finzione Il teatro si anima nel fine settimana

Nel fine settimana a Castelfiorentino si svolge un evento dedicato alla cultura con spettacoli di musica e teatro. Il teatro locale propone rappresentazioni che coinvolgono il pubblico, mentre sul fronte musicale si esibiscono artisti e gruppi previsti nel programma. L’iniziativa interessa residenti e visitatori e si svolge in diverse location della città.

CASTELFIORENTINO Fine settimana all’insegna della cultura, tra musica e teatro, quello che animerà Castelfiorentino. Si parte domani pomeriggio alle 16.30 al Ridotto del Teatro del Popolo con il concerto "Io sono voce" a cura della Compagnia teatrale "Sanguemisto" (ingresso gratuito). Un omaggio alla cantante folk Rosa Balistreri, figura carismatica del mondo culturale siciliano e non solo, interprete della canzone popolare. Sul palco salirà Ilaria Savini, da anni impegnata a cantare il repertorio della Balistreri in Italia, accompagnata alla chitarra da Rocco Giorgi, che ha suonato per molti anni insieme alla cantante siciliana di cui il prossimo anno ricorrerà il Centenario della sua nascita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Folk e finzione. Il teatro si anima nel fine settimana Articoli correlati Un fine settimana tra folk irlandese, comicità e numerose mostre: tutti gli eventi del weekendAbbondano le mostre d’arte organizzate questo fine settimana, dal 13 al 15 marzo. Fine settimana al Teatro dell'Ortica con “Cocaina” e “Da quaggiù si vede il cielo”Prosegue DeclinAzioni, la nuova stagione del Teatro dell’Ortica, che sabato 24 gennaio, alle ore 16:30, all’interno della rassegna Spirali, ospita la...