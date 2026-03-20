Fogheracce di San Giuseppe 2026 confermate a Rimini e Cattolica Dove e quando | ii programma

Le fogheracce di San Giuseppe del 2026 sono confermate a Rimini e Cattolica. Dopo il rinvio causato dal maltempo, le celebrazioni si svolgeranno come previsto questo fine settimana. Le date e i luoghi sono stati ufficializzati, e gli eventi si terranno nelle rispettive località senza modifiche al programma. Le celebrazioni coinvolgono le comunità di Rimini e Cattolica e si svolgono nel rispetto delle tradizioni locali.

Rimini, 20 marzo 2026 – Dopo il rinvio per maltempo, le fogheracce di San Giuseppe di Rimini e Cattolica si terranno puntualmente questo weekend. Sabato 21 marzo, per la precisione. Attese molte persone per i tradizionale falò che salutano l’inverno e danno il benvenuto alla primavera: celebrano infatti l'equinozio di primavera e bruciano simbolicamente i residui dell'inverno, salutando inoltre la festa di tutti i papà. Un appuntamento per grandi e piccini, che mantiene vivo un antico rito, ma anche un motivo di ritrovo al caldo del fuoco in queste (ancora) fresche serate di fine marzo. Fogheracce in spiaggia a Rimini. A Rimini sono ben 5 gli appuntamenti e quindi 5 le fogheracce che si accenderanno lungo il litorale riminese sabato 21 marzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fogheracce di San Giuseppe 2026 confermate a Rimini e Cattolica. Dove e quando: ii programma Articoli correlati Fogheraccia Rimini 2026: tutto rinviato per maltempo, ecco quando. Il programmaRimini, 17 marzo 2026 - Il maltempo previsto per la giornata di domani, mercoledì 18 marzo, costringe a un rinvio per la tradizionale “Fogheraccia”... Consolare Rimini–San Marino, progetto verso la fase finale: confermate sette nuove rotatorieRiunione tecnica al Ministero delle Infrastrutture: recepite quasi tutte le richieste di Comuni e privati. Approfondimenti e contenuti su Fogheracce di San Giuseppe 2026... Temi più discussi: La Romagna saluta l’inverno, torna il mito della fogheraccia: cinque i falò in programma sulla spiaggia; Le fogheracce accendono Rimini, 5 eventi per San Giuseppe; San Giuseppe, falò e feste del fuoco per salutare la primavera; Il rito della Fogheraccia. Il 18 marzo Rimini saluta l’inverno con i fuochi di San Giuseppe. Le fogheracce di San Giuseppe: il fuoco che accende la primavera in Romagna. Un rito antico che unisce tradizione contadina, comunitàC’è una sera dell’anno in cui la Romagna torna a parlare il linguaggio antico del fuoco. È la notte delle fogheracce: grandi falò che illuminano ... corriereromagna.it San Giuseppe, falò e feste del fuoco per salutare la primaveraIn occasione del 19 marzo, in molte regioni italiane si accendono grandi falò collettivi, seguendo una tradizione che affonda le radici nel mondo contadino. Dalla Fogheraccia in Romagna alle Vampe sic ... quotidiano.net Le fogheracce di San Giuseppe: il fuoco che accende la primavera in Romagna. Un rito antico che unisce tradizione contadina, comunità - facebook.com facebook