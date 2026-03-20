Un focolaio di pertosse si è verificato tra la squadra di calcio del Sassuolo. La malattia, causata dal batterio Bordetella pertussis, è molto contagiosa e può diffondersi facilmente tra i componenti del team. La pertosse è una infezione batterica che si manifesta con tosse persistente e altri sintomi specifici. Al momento, non sono stati diffusi dettagli su eventuali interventi o trattamenti in corso.

La pertosse che ha colpito la squadra di calcio del Sassuolo è una malattia infettiva di origine batterica molto contagiosa, causata dal batterio Bordetella pertussis. “Si tratta di una delle tipiche malattie infantili come rosolia, morbillo, varicella e parotite e colpisce prevalentemente bambini sotto i 5 anni”, dice a LaSalute di LaPresse Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. L’esperto ricorda “che le difese immunitarie dei calciatori si abbassano a ogni partita”, in seguito allo sforzo atletico. Rendendo più agevole il contagio. “Ecco dunque l’importanza della vaccinazione, in particolare quella dei bambini piccoli che contraggono la malattia e poi la trasmettono in casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Focolaio di pertosse al Sassuolo, come si riconosce e come si cura

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