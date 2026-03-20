Focolaio di Epatite in Campania riscontrata positività anche nei mitili di Varcaturo

In Campania si segnala un focolaio di Epatite A con casi riscontrati anche nei mitili di Varcaturo. Le autorità hanno iniziato a monitorare gli allevamenti di mitili situati a Bacoli, Nisida e Varcaturo, dopo l’aumento dei casi di infezione nella provincia di Napoli. Attualmente si stanno svolgendo verifiche e controlli sulle acque e sui prodotti ittici provenienti da queste zone.

Bacoli, Nisida e Varcaturo. Gli allevamenti di mitili sotto la lente di ingrandimento dopo l'incremento dei casi di Epatite A nella provincia partenopea. A seguito della segnalazione del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 1, è di poco fa il riscontro di positività al virus anche nell'allevamento di Varcaturo. I risultati dell'analisi epidemiologica sono arrivati in queste ore. A confermarlo a Teleclubitalia il professore Giuseppe Iovane dell'Istituto Zooprofilattico di Portici. Intanto il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 2 Nord ha già invitato tutti i comuni del proprio distretto a vietare con ordinanza il consumo di frutti di mare crudi così come ha già fatto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Focolaio di Epatite in Campania, riscontrata positività anche nei mitili di Varcaturo Articoli correlati Allarme epatite A in Campania: 133 casi confermati. Il Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi nei locali pubbliciL’allerta sanitaria in Campania è massima: dall’inizio dell’anno si sono registrati ben 133 casi di epatite A, un’impennata che ha spinto le... Boom di epatite A in Campania, come si prende e sintomi(Adnkronos) – La Campania è alle prese con un picco di epatite A che si ritiene collegato al consumo di frutti di mare crudi tipico delle feste... Una selezione di notizie su Focolaio di Epatite in Campania... Temi più discussi: Epatite A in Campania: emergenza legata ai molluschi crudi. Dalla Regione più controlli e precauzioni; Allerta Epatite A a Napoli: boom di ricoveri al Cotugno, esperti preoccupati per l’anomalia stagionale; Emergenza Epatite A in Campania, casi in aumento a Napoli e ipotesi sui frutti di mare come causa: cosa si sa; Lo strano caso del boom di infezioni da Epatite A: Finiti i letti in pronto soccorso, ricoverati sulle barelle. «A Napoli un focolaio di epatite A non un’epidemia»L'epatite A non è una malattia grave nella maggior parte dei casi, ma un problema che nasce da falle evitabili: controlli insufficienti e comportamenti a rischio, soprattutto sul fronte alimentare. I ... ilroma.net Epatite A in aumento in Italia, focolaio a Napoli. Pregliasco: «Non abbassare la guardia». il sindaco vieta il consumo di frutti di mare crudi nei locali«L'epatite A non è una malattia grave nella maggior parte dei casi, ma un problema che nasce da falle evitabili: controlli insufficienti e comportamenti a rischio, soprattutto sul fronte alimentare - ... ilmessaggero.it Ogni giorno nel mondo c’è un problema infettivo. Oltre al focolaio di meningite in Uk, 43 casi di epatite a Napoli. Diciamo che gli infettivologi non si annoiano - facebook.com facebook