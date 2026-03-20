Focolaio di Epatite A in Campania riscontrata positività anche nei mitili di Varcaturo

In Campania si registra un focolaio di Epatite A con casi positivi riscontrati anche nei mitili di Varcaturo. Le autorità stanno monitorando attentamente gli allevamenti di molluschi nelle zone di Bacoli, Nisida e Varcaturo, dopo l’aumento dei contagi nella provincia di Napoli. La situazione ha portato a controlli più stringenti e analisi sui prodotti ittici della zona.

Bacoli, Nisida e Varcaturo. Gli allevamenti di mitili sotto la lente di ingrandimento dopo l'incremento dei casi di Epatite A nella provincia partenopea. A seguito della segnalazione del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 1, è di poco fa il riscontro di positività al virus anche nell'allevamento di Varcaturo. I risultati dell'analisi epidemiologica sono arrivati in queste ore. A confermarlo a Teleclubitalia il professore Giuseppe Iovane dell'Istituto Zooprofilattico di Portici. Intanto il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 2 Nord ha già invitato tutti i comuni del proprio distretto a vietare con ordinanza il consumo di frutti di mare crudi così come ha già fatto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Focolaio di Epatite A in Campania, riscontrata positività anche nei mitili di Varcaturo Articoli correlati Leggi anche: Focolaio di Epatite in Campania, riscontrata positività anche nei mitili di Varcaturo Casi di epatite A in aumento in Italia, a Napoli “focolaio non epidemia”(Adnkronos) – L'epatite A "non è una malattia grave nella maggior parte dei casi, ma un problema che nasce da falle evitabili: controlli... Contenuti e approfondimenti su Focolaio di Epatite A in Campania... Temi più discussi: Epatite A in Campania: emergenza legata ai molluschi crudi. Dalla Regione più controlli e precauzioni; Allerta Epatite A a Napoli: boom di ricoveri al Cotugno, esperti preoccupati per l’anomalia stagionale; Emergenza Epatite A in Campania, casi in aumento a Napoli e ipotesi sui frutti di mare come causa: cosa si sa; Lo strano caso del boom di infezioni da Epatite A: Finiti i letti in pronto soccorso, ricoverati sulle barelle. «A Napoli un focolaio di epatite A non un’epidemia»L'epatite A non è una malattia grave nella maggior parte dei casi, ma un problema che nasce da falle evitabili: controlli insufficienti e comportamenti a rischio, soprattutto sul fronte alimentare. I ... ilroma.net Epatite A in aumento in Italia, focolaio a Napoli. Pregliasco: «Non abbassare la guardia». Il sindaco vieta il consumo di frutti di mare...E' allarme epatite A. Aumentano i casi in Italia, a Napoli in particolare il sindaco ha firmato un'ordinanza che vieta il consumo di frutti ... msn.com Ogni giorno nel mondo c’è un problema infettivo. Oltre al focolaio di meningite in Uk, 43 casi di epatite a Napoli. Diciamo che gli infettivologi non si annoiano - facebook.com facebook