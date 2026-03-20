Focolaio di Epatite A in Campania riscontrata positività anche nei mitili di Varcaturo

Da teleclubitalia.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Campania si registra un focolaio di Epatite A con casi positivi riscontrati anche nei mitili di Varcaturo. Le autorità stanno monitorando attentamente gli allevamenti di molluschi nelle zone di Bacoli, Nisida e Varcaturo, dopo l’aumento dei contagi nella provincia di Napoli. La situazione ha portato a controlli più stringenti e analisi sui prodotti ittici della zona.

Bacoli, Nisida e Varcaturo. Gli allevamenti di mitili sotto la lente di ingrandimento dopo l'incremento dei casi di Epatite A nella provincia partenopea. A seguito della segnalazione del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 1, è di poco fa il riscontro di positività al virus anche nell'allevamento di Varcaturo. I risultati dell'analisi epidemiologica sono arrivati in queste ore. A confermarlo a Teleclubitalia il professore Giuseppe Iovane dell'Istituto Zooprofilattico di Portici. Intanto il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 2 Nord ha già invitato tutti i comuni del proprio distretto a vietare con ordinanza il consumo di frutti di mare crudi così come ha già fatto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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