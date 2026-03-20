Florian Schieder migliore degli italiani nell’ultima prova a Lillehammer Franzoni risale

Nella seconda prova cronometrata della discesa maschile a Lillehammer, il francese Nils Allegre ha segnato il miglior tempo con 1’46”68. A pochi centesimi di secondo si sono piazzati l’austriaco Vincent Kriechmayr e lo svizzero Alexis Monney, rispettivamente a 7 e 34 centesimi di distanza. Florian Schieder si è distinto come il migliore tra gli italiani, mentre Franzoni ha risalito la classifica.

Si è svolta anche la seconda prova cronometrata della discesa maschile delle finali di Lillehammer. Sulla pista di Kvitfjell il francese Nils Allegre ha firmato il miglior tempo (1’46”68), precedendo di soli 7 centesimi l’austriaco Vincent Kriechmayr e di 34 centesimi lo svizzero Alexis Monney. Proprio come nella prima prova di ieri, anche oggi Florian Schieder è stato il migliore degli azzurri. L’altoatesino conferma l’ottimo feeling con la pista norvegese e ha concluso in quarta posizione a 51 centesimi. Appena dietro l’azzurro si sono piazzati l’austriaco Daniel Hemetsberger (+0.52) ed un Giovanni Franzoni (+0.63), che ha sicuramente spinto di più rispetto alla prima prova cronometrata e si candida ad essere protagonista domani e poi anche in superG. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Florian Schieder migliore degli italiani nell’ultima prova a Lillehammer, Franzoni risale Articoli correlati Leggi anche: Florian Schieder parte forte nella prima prova di discesa a Kvitfjell. Bene Paris, Franzoni guardingo Allegre in testa nella seconda prova a Lillehammer. Schieder miglior azzurro, 6° FranzoniSi è svolta anche la seconda prova cronometrata della discesa maschile delle finali di Lillehammer. Una selezione di notizie su Florian Schieder Temi più discussi: Schieder terzo e Paris sesto nella prima prova della discesa delle finali a Kvitfjell, Hrobat il più veloce; Schieder terzo nella prima prova maschile di Kvitfjell; Sci alpino, Schieder terzo nella prima prova a Kvitfjell. Sesto Paris, Franzoni non spinge; Schieder e Paris mettono l'Olympiabakken nel mirino dopo la prima prova di discesa. Franzoni (per ora) studia. Florian Schieder parte forte nella prima prova di discesa a Kvitfjell. Bene Paris, Franzoni guardingoSi è alzato il sipario sulle finali della Coppa del Mondo di sci alpino. Nella prima prova della discesa maschile sulla pista di Kvitfjell è stato lo ... oasport.it Sci: discesa a Lillehammer, l'azzurro Schieder terzo in provaL'azzurro Florian Schieder ha ottenuto il terzo tempo nella prima prova cronometrata sulle piste di Lillehammer, a Kvitfjell, in vista dell'ultima discesa stagionale di sabato. Schieder ha accusato 28 ... napolimagazine.com Finali di Coppa del Mondo: Florian Schieder, oggi 3° alle spalle di Hrobat e Alexander, partirà con il pettorale n° 6, tra Alliod e von Allmen, nell'ultimo test cronometrato sulla "Olympiabakken". Paris ha cominciato bene e domani sarà in pista per ottavo, poco pri - facebook.com facebook SCALDIAMO I MOTORI Le prime cronometrate di libera hanno aperto le finali di Coppa del Mondo di sci alpino! A Kvitfjell, il migliore degli azzurri è Florian Schieder: terzo tempo per lui! Buone anche le prove di Dominik Paris e Laura Pirovano, attacca x.com