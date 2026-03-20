Fiume Seveso attesa finita | inaugurata a Senago la vasca di laminazione Sala gioisce | Milano ora rischia meno

A Senago è stata inaugurata la vasca di laminazione del fiume Seveso, un intervento che interessa un'area strategica per la città di Milano. Alla cerimonia erano presenti rappresentanti comunali e tecnici che hanno assistito all'apertura ufficiale dell’opera. La vasca è stata progettata per migliorare la gestione delle acque durante le piene e ridurre i rischi nel territorio circostante.

Senago (Milano), 20 marzo 2026 – "Finalmente mettiamo in sicurezza un quadrante importante di Milano ". Così ha parlato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, questa mattina all'inaugurazione della vasca di laminazione del fiume Seveso a Senago. L'opera, attesa da molti anni, aumenta il livello di sicurezza idraulica del territorio mediante la laminazione controllata delle onde di piena provenienti dal torrente Seveso, tramite il Canale scolmatore di nord ovest, dai torrenti Garbogera e Pudiga. Al taglio del nastro hanno partecipato anche il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, l’assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia Gianluca Comazzi e il sindaco di Senago, Magda Beretta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fiume Seveso, attesa finita: inaugurata a Senago la vasca di laminazione. Sala gioisce: “Milano ora rischia meno” Articoli correlati Leggi anche: Vasche di laminazione del Seveso, domani l’inaugurazione a Senago con ministro, assessore regionale e sindaco di Milano Leggi anche: Inaugurate le vasche di laminazione di Senago, per il taglio del nastro Sala, Pase e il ministro Pichetto Fratin Una selezione di notizie su Fiume Seveso Come si potrebbe evitare una nuova esondazione del fiume Seveso a Milano, l’esperto: Servono città spugnaIn seguito alle forti piogge che ieri mattina, lunedì 22 settembre, hanno colpito Milano, il fiume Seveso è esondato inondando diverse strade del capoluogo lombardo. Tra i primi a segnalare l'accaduto ... fanpage.it Il video del fiume Seveso che esonda a Lentate, due famiglie evacuate in Brianza: Non ne possiamo piùDopo i temporali di stamattina, il fiume Seveso è esondato nel Comune di Lentate (Monza e Brianza). Due famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni vicine agli argini e un uomo, nella foga di ... fanpage.it