Fioritura dei ciliegi al Laghetto dell’Eur | qual è la situazione

Al Parco Centrale del Lago dell’EUR, uno dei punti più amati della primavera romana, si sta verificando la fioritura dei ciliegi giapponesi. Le piante stanno iniziando a mostrare i loro fiori, creando un paesaggio colorato e suggestivo. La scena attira visitatori e appassionati che si recano nel parco per ammirare questo momento di transizione stagionale. La fioritura è ancora in corso e si prevede che durerà alcune settimane.

All’ Parco Centrale del Lago dell’EUR, uno dei luoghi più suggestivi della primavera romana, sta iniziando lo spettacolo della fioritura dei ciliegi giapponesi. Le gemme dei celebri Prunus × yedoensis ‘Somei?Yoshino’ stanno lentamente schiudendosi e sui rami di alcuni alberi più giovani sono già comparsi i primi fiori. Le temperature insolitamente miti di questi giorni stanno accelerando il processo, anticipando leggermente i tempi della fioritura che, secondo le prime osservazioni, potrebbe raggiungere il suo culmine nei primissimi giorni di aprile. Già nel giro di una decina di giorni, però, si potranno ammirare diversi rami in fiore lungo il suggestivo Viale del Giappone. 🔗 Leggi su Funweek.it Approfondimenti e contenuti su Fioritura dei ciliegi al Laghetto... Temi più discussi: Fioritura dei ciliegi al Laghetto dell’Eur: qual è la situazione; All’ombra dei ciliegi in fiore; All’ombra dei ciliegi in fiore: dal 19 marzo al 1° aprile 2026 alla Reggia di Venaria (data di conclusione indicativa); Sembra il Giappone ma è una Reggia in Piemonte. Con 100 ciliegi in fiore. Fioritura dei ciliegi a Venaria Reale, aperture anche notturne: gli orari e cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Fioritura dei ciliegi a Venaria Reale, aperture anche notturne: gli orari e cosa sapere ... tg24.sky.it Le immagini spettacolari dei ciliegi in fiore alla Reggia di Venaria by nightFioritura dei ciliegi alla Reggia di Venaria: eventi, date e novità 2026 con aperture serali e Potager Royal illuminato. quotidianopiemontese.it Benvenuta Primavera Vivi la magia della fioritura con questi titoli su #DisneyPlus. - facebook.com facebook # # Pollini a fine fioritura (nocciolo, olmo), a inizio (platano, brussonezia, betulla), in pieno (cipresso, Graminacee, carpino, ontano, frassino, bagolaro, pioppo. Spore fungine, tranne in montagna. bit.ly/3tYYaow x.com