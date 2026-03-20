Fiorentina vs Inter trentesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentesima giornata di Serie A 20252026 si affrontano Fiorentina e Inter. I nerazzurri cercano una vittoria per avvicinarsi al primo posto, mentre i viola, ancora impegnati nella lotta per la salvezza, puntano a ottenere punti importanti. La partita si svolge in un contesto di grande pressione, con le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere il massimo risultato.

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I nerazzurri sono chiamati alla vittoria per avvicinarsi al titolo, ma i viola devono ancora raggiungere la salvezza per cui tenteranno il colpo grosso. Fiorentina vs Inter si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Franchi. FIORENTINA VS INTER: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola, freschi di qualificazione ai quarti di Conference League, hanno bisogno di un grande colpo per raddrizzare classifica e morale allo stesso tempo. La squadra di Vanoli in campionato ha vinto tre delle ultime cinque partite e contro l’Inter potrebbe compiere un passo enorme per evitare la retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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