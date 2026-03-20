La Fiorentina ha migliorato il suo posizionamento nel Ranking Uefa, superando anche la Juventus, e questo rafforza la sua presenza in ambito internazionale. La squadra è tornata al Viola Park nella notte e nel pomeriggio effettuerà il primo allenamento in vista del match di domenica contro l'Inter. La concentrazione è tutta sulla prossima sfida di campionato.

Firenze, 20 marzo 2026 – La testa della Fiorentina è già proiettata al big match di domenica sera contro l' Inter, con la squadra che è rientrata al Viola Park nel corso della notte e oggi pomeriggio tornerà in campo per il primo allenamento verso la sfida contro i nerazzurri. Ma il giovedì di coppa ha lasciato in dote una serie di buone notizie. In primis il passaggio del turno ai quarti di finale di Conference League per il quarto anno consecutivo. Traguardo non scontato vista la stagione complicata della Fiorentina. Il doppio 2-1 al Rakow ha evitato ansia e sofferenza. La squadra di Vanoli è stata bene in partita, nella ripresa con i cambi ha messo alle corde i polacchi e gli fatto due gol. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina, l'Europa ti fa bene. Migliora il Ranking Uefa, scavalcata anche la Juventus

Articoli correlati

Bologna e Fiorentina: +5° posto Champions? Il ranking UEFA premiaLa Serie A Rincorre il Sogno Champions: Bologna e Fiorentina Accendono la Speranza, ma la Qualificazione è Ancora una Sfida Aperta La Serie A è in...

Leggi anche: Ranking UEFA, Juventus ed Atalanta non aiutano: Italia sempre più distante dai 5 posti…

FIORENTINA JUVENTUS 1-1 #Shorts

Tutto quello che riguarda Ranking Uefa

Temi più discussi: Corsa al quinto posto in Champions: l'Italia accorcia nel ranking. Ma adesso si fa dura...; Pagina 3 | Ranking Uefa, Italia in calo: la quinta squadra in Champions si allontana; Calcio, Ranking Uefa, Italia quinta: addio 5ª in Champions; L'Atalanta perde lo scontro diretto con la Germania: la quinta squadra in Champions è un miraggio.

Fiorentina, l'Europa ti fa bene. Migliora il Ranking Uefa, scavalcata anche la JuventusIl club gigliato si porta al 22esimo posto assoluto, davanti ai bianconeri. Classifica guidata da Real Madrid e Bayern Monaco. il tesoretto Conference lievita invece oltre i 10 milioni di euro ... lanazione.it

La Fiorentina passa la Juventus nel ranking UEFA: è la quarta miglior italianaArriva un sorpasso non banale nel ranking UEFA per club. Dopo la tre giorni europea, con la Fiorentina che ha battuto il Rakow anche al ritorno e ottenuto il pass per i quarti di finale di Conference. firenzeviola.it

L'Italia fuori dalla top 4 del Ranking UEFA, ma il sogno Champions League a 5 squadre non è ancora morto. Esiste un "trucco" legato alla vittoria dell'Europa League che cambierebbe tutto. Ecco l'unico scenario possibile per evitare il sorpasso - facebook.com facebook

L’ #Italia sparisce dai radar: il ranking #Uefa crolla a picco. Ecco il report che spiega il disastro x.com