Domenica 22 marzo 2026 a Firenze si registrano forti disagi alla viabilità a causa della concomitanza tra la partita Fiorentina-Inter allo stadio Franchi e il concerto di Achille Lauro al Mandela Forum. Campo di Marte si trova in tilt per le numerose auto e i mezzi di trasporto che si concentrano nelle zone vicine agli eventi. È stato attivato un piano straordinario di viabilità per gestire l’afflusso di pubblico.

Sarà dunque una domenica sera delicata dal punto di vista della viabilità e per questo motivo il Comune di Firenze ha previsto un piano speciale per i collegamenti da e per Campo di Marte. Per quanto riguarda Fiorentina-Inter il calcio d’inizio è alle 20.45: ci saranno divieti di sosta in viale Fanti e viale Cialdini dalle 15.45 alle 23.55, mentre quelli di transito scatteranno alle 17.45. Previsti anche diversi provvedimenti collaterali: ad esempio, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, dalle 12.45 (e fino alle 23.55) sarà istituita una corsia dedicata ai mezzi di soccorso, di polizia e a servizio dei disabili in piazzale Campioni del ’69 per consentire l’accesso all’area sosta dedicata nel piazzale Campioni del ’56. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina-Inter e concerto Achille Lauro: domenica di fuoco a Firenze per il traffico. Piano straordinario di viabilità

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