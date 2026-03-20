Durante la puntata di venerdì 20 marzo de La Pennicanza, Fiorello ha commentato il Grande Fratello Vip dicendo “Aspettate le docce”. Insieme a Fabrizio Biggio, hanno concluso la settimana con questa battuta e hanno chiamato inaspettatamente Amadeus, giudice di Amici. La puntata si è concentrata su questi momenti e sulle interazioni tra gli ospiti.

Fiorello e Fabrizio Biggio chiudono la settimana de La Pennicanza con la puntata di venerdì 20 marzo dove a sorpresa chiama Amadeus, giudice di Amici. E a proposito di Mediaset, lo showman ne approfitta per lanciare una frecciatina ironica al Grande Fratello Vip. Fiorello, la videochiamata di Amadeus. Fiorello apre la puntata con una videochiamata a sorpresa con Amadeus: “Da sabato farò il giudice ad Amici”, annuncia. Fiorello non perde tempo: “Attenzione, perché se dovesse passare il sì, dovresti separare la carriera tra giudice e conduttore!”. Fiorello e l’improbabile Mattarella. Spazio poi alla politica con lo showman che commenta la recente visita di Sergio Mattarella a Salamanca, dove ha ricevuto una laurea honoris causa alla presenza del re Felipe VI: “Ma come l’hanno vestito?”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza smonta il Grande Fratello Vip: “Aspettate le docce”

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