Filma di nascosto le clienti della palestra mentre fanno la doccia | 144 vittime molte sono minori

Le indagini si sono concluse su un gestore di un centro sportivo dell’Appio, accusato di aver filmato di nascosto 144 clienti nelle docce degli spogliatoi. Tra le vittime ci sono anche minori. I video sono stati condivisi con un collaboratore del centro. La polizia ha sequestrato dispositivi elettronici e ha identificato le persone coinvolte.

Chiuse le indagini sul gestore di un centro sportivo dell'Appio per aver filmato 144 clienti negli spogliatoi e aver diffuso i video con un dipendente. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Filma la figlia della compagna mentre fa la doccia, ma il tribunale assolve il patrignoUn uomo di 48 anni, originario della provincia di Macerata ma residente a Numana (Ancona), è stato condannato a 1 anno e 4 mesi per violazione di... Ex arbitro filma le giocatrici in spogliatoio e sotto la doccia: scandalo nel calcio femminile in AustriaUn ex arbitro svizzero d’élite ha spiato le calciatrici dell’Altach negli spogliatoi e sotto la doccia, ma la sentenza (sette mesi con sospensione e... Una selezione di notizie su Filma di nascosto le clienti della... Temi più discussi: Il mare nascosto. Un film di Luca Calvetta con Ascanio Celestini; La storia di un signor Nessuno contro Putin: il documentario che ha vinto l'Oscar; ‘Mr. Nobody Against Putin’, in sala il doc vincitore dell’Oscar; Oscar 2026, Mr. Nobody Against Putin miglior documentario: il discorso di David Borenstein. Il Grande Slam del cinema facendo i film di nascostoLa vittoria della Palma d’oro lo scorso maggio all’ultimo festival di Cannes con il film Un semplice incidente, in uscita giovedì nei cinema italiani, ha reso il regista iraniano Jafar Panahi la ... ilpost.it Corea del Nord, turista filma di nascosto la serata in birreria: ci sono prezzi folliLa Corea del Nord è uno dei Paesi più impenetrabili al mondo ai turisti, ma da qualche tempo ha allargato le sue maglie. Pochi, selezionati turisti possono accedere, ma devono seguire itinerari ... video.corriere.it NAPOLI: TORNA L’INCUBO DEI FURTI DI CARBURANTE IN CENTRO. RESIDENTE FILMA PRESUNTO "LADRO-SIFONATORE" IN VIA OBERDAN. Borrelli: "Scenario da anni ’70, forse figlio del caro-benzina e delle tensioni internazionali. Abbiamo inoltrato i - facebook.com facebook