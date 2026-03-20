Figli e carico mentale | perché distrugge le coppie e come smontarlo insieme

Essere genitori non è facile, anche per le difficoltà che si incontrano nel rimanere partner. Ricordarsi di comprare il latte, prendere appuntamento dal pediatra, iscrivere il bambino al saggio di fine anno, controllare che lo zaino sia pronto, rispondere alle esigenze di ciascun figlio e, nel frattempo, occuparsi della casa e della vita quotidiana. Nessuno di questi compiti è particolarmente pesante preso da solo. Insieme, però, diventano un vero e proprio lavoro cognitivo. Non solo, è un impegno mentale continuo e costante che non smette mai. Un lavoro che nella stragrande maggioranza delle coppie con figli ricade quasi interamente sulle spalle della madre. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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