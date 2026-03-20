In Campania, un rappresentante istituzionale ha annunciato il Piano Sociale 2024-2026, illustrando le principali iniziative e i progetti previsti per il prossimo triennio. La presentazione si è concentrata sulle strategie volte a contrastare la povertà e a sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione. Sono stati dettagliati interventi e risorse destinate a diverse aree sociali, con l’obiettivo di migliorare i servizi e le condizioni di vita.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli, 19 marzo 2026 — La Giunta regionale ha approvato il Piano Sociale Regionale 2024-2026, un’iniziativa ambiziosa e lungimirante per ridefinire il welfare campano. Questo piano non è un mero catalogo di interventi assistenziali, ma un vero e proprio progetto programmatico che mira a trasformare le politiche sociali in strumenti di sviluppo economico e coesione territoriale. I punti focali di questo nuovo piano si articola attorno a tre assi principali: il welfare integrato, le politiche educative e il contrasto alla povertà. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fico presenta il nuovo Piano Sociale 2024-2026 in Campania: iniziative e progetti innovativi.

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