Ferrari prudente sul Medio Oriente consegne rallentate ma non ferme
Ferrari ha deciso di sospendere temporaneamente le consegne ai clienti nell’area mediorientale interessata dal conflitto in Iran. La casa automobilistica ha comunicato che, nonostante alcune consegne siano state rallentate, la produzione e le spedizioni non sono state completamente interrotte. La decisione riguarda esclusivamente la regione coinvolta dal conflitto e non si estende ad altri mercati.
La guerra in Iran colpisce pure Ferrari: il Cavallino, infatti, ha temporaneamente interrotto le consegne nell’area mediorientale coinvolta dal conflitto. “Stiamo monitorando da vicino gli sviluppi in Medio Oriente e le potenziali implicazioni per il nostro business “, dicono da Maranello. Non si tratta di uno stop totale, comunque, quanto di un marcato rallentamento: “A questo stadio, abbiamo temporaneamente sospeso le consegne nell’area, gestendo al contempo alcune consegne tramite aereo”, dice un portavoce dell’azienda. Giova ricordare che il Medio Oriente è un mercato strategico per la Rossa (e per i costruttori di auto di lusso in generale). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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