Ferrari prudente sul Medio Oriente consegne rallentate ma non ferme

Ferrari ha deciso di sospendere temporaneamente le consegne ai clienti nell’area mediorientale interessata dal conflitto in Iran. La casa automobilistica ha comunicato che, nonostante alcune consegne siano state rallentate, la produzione e le spedizioni non sono state completamente interrotte. La decisione riguarda esclusivamente la regione coinvolta dal conflitto e non si estende ad altri mercati.