Femminicidi Maraini | Dobbiamo insistere sull’educazione l’amore non è possesso

Una scrittrice commenta la piaga dei femminicidi sottolineando come alcuni uomini fragili associno ancora la loro virilità al possesso. Quando sentono questa identità minacciata, perdono il controllo e arrivano a uccidere, colpendo non solo le mogli ma anche, in alcuni casi, i figli. La questione viene affrontata concentrandosi sull’importanza dell’educazione per contrastare comportamenti violenti.

“Alcuni uomini fragili identificano ancora la loro virilità con il possesso. Quando questo possesso viene minacciato perdono la testa e uccidono, non solo la moglie ma a volte perfino i figli. È una vera tragedia dell’identità intesa male”. Sono le parole di Dacia Maraini, voce autorevole della letteratura italiana e da sempre in prima linea nelle battaglie a difesa dei diritti delle donne. Il suo sguardo saggio non poteva che posarsi su Bergamo che si trova a piangere il decimo caso di femminicidio in Italia dall’inizio dell’anno. La vittima, Valentina Sarto, 41 anni, aveva coronato il suo sogno d’amore sposando lo scorso maggio l’uomo che aveva amato per 10 anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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