Felipe VI e Letizia di Spagna sono stati ricevuti in Vaticano da papa Leone XIV in un’udienza ufficiale. La visita si inserisce nel contesto del viaggio apostolico del Pontefice in Spagna programmato per giugno. Durante l’incontro, si è notato che la sovrana iberica indossava un abbigliamento bianco e senza mantiglia, mentre la regina Camilla non ha adottato lo stesso stile.

F elipe e Letizia di Spagna sono stati ricevuti in udienza in Vaticano da papa Leone XIV, un incontro che anticipa il viaggio apostolico del Pontefice in terra iberica previsto per giugno. Per la regina Letizia, questa visita ha richiesto di seguire un rigido protocollo diplomatico, declinato però con una modernità che non è passata inosservata. Al centro dell’attenzione, la scelta di indossare un abito totalmente bianco, una decisione che risponde a regole secolari e non a semplici gusti estetici. Letizia di Spagna in bianco oversize. guarda le foto Perché Letizia di Spagna veste di bianco: il privilegio delle sovrane cattoliche. Mentre per la maggior parte delle donne il protocollo vaticano impone il nero e il velo sul capo, Letizia di Spagna ha esercitato il cosiddetto “privilegio del bianco”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Felipe VI e Letizia hanno fatto visita al Pontefice in Vaticano. Ma perché la sovrana iberica può indossare il bianco e la regina Camilla no? E perché era senza mantiglia?

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