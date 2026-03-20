Federico Chiesa ritorna in Nazionale dopo quasi due anni dall’ultima convocazione. L’attaccante, ora al Liverpool, è stato incluso nella lista di Rino Gattuso per i playoff dei Mondiali 2026. La partita contro l’Irlanda del Nord si giocherà giovedì 26 marzo a Bergamo. È la prima chiamata ufficiale del tecnico per questa competizione.

Federico Chiesa torna in Nazionale quasi due anni dopo l’ultima volta. L’attaccante del Liverpool è la grande novità dei convocati di Rino Gattuso per i playoff dei Mondiali 2026, che si giocheranno giovedì 26 marzo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord.?? La lista dei 28 convocati del Ct Gennaro Gattuso per i Playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026?? #Nazionale?? #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.comMXPM1XLX1W — Nazionale Italiana???????? (@Azzurri) March 20, 2026 L’esperienza di Federico Chiesa al Liverpool. Il 28enne, ex Juventus e Fiorentina, torna a vestire la maglia azzurra nonostante la deludente esperienza in Premier League con i Reds. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Federico Chiesa torna in Nazionale due anni dopo

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