FdI convoca gli iscritti Pieri o Stanasel la scelta Risaliti | È ora di decidere

Il centrodestra si prepara a scegliere il candidato per le prossime elezioni con una convocazione degli iscritti di Fratelli d’Italia. Tra Pieri e Stanasel si attende una decisione, mentre Risaliti invita a decidere rapidamente. A poco più di due mesi dalla consultazione, il partito ufficializza la volontà di definire il proprio rappresentante, ancora senza un nome ufficiale.

Il tempo stringe e il centrodestra è ancora senza un nome. A poco più di due mesi dalle elezioni comunali di fine maggio, Prato si avvicina al voto con uno scenario ancora aperto, soprattutto nel campo di Fratelli d’Italia, primo partito della coalizione ma ancora senza un candidato sindaco ufficiale. Lega e Forza Italia hanno già scoperto le carte, indicando rispettivamente Claudiu Stanasel e Rita Pieri. Fratelli d’Italia, invece, prende tempo ma inizia a muoversi. Lunedì sera è in programma un’assemblea comunale con gli iscritti: un momento di confronto interno, dicono, ma anche un passaggio politico per sondare umori e orientamenti della base proprio sui due nomi già in campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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