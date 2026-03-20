Domenica 21 marzo 2026 alle 15:30 si gioca la partita tra FC Heidenheim e Leverkusen, con le formazioni ufficiali già annunciate e le quote disponibili. Il Leverkusen, reduce dall'eliminazione agli ottavi di Champions League, cerca di risalire in classifica di Bundesliga affrontando in trasferta l’FC Heidenheim. La sfida si presenta favorevole per il team ospite.

Uscito dalla Champions agli ottavi di finale il Leverkusen di Hjulmand cerca di tornarci entrando nei primi 4 posti in Bundesliga, e il cammino riparte dalla trasferta sul campo dell’FC Heidenheim. La squadra di Schmidt lotta ma alla fine esce sempre senza punti: pure contro l’Eintracht Francoforte c’è stata la prestazione, ma il gol di Kalimuendo ha condannato i rossoblu alla 18esima. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - FC Heidenheim-Leverkusen (sabato 21 marzo 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Trasferta agevole per il werkself

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