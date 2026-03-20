FC Heidenheim-Leverkusen sabato 21 marzo 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 21 marzo 2026 alle ore 15:30 si gioca la partita tra FC Heidenheim e Bayer Leverkusen. Il Leverkusen, uscito agli ottavi di finale dalla Champions League, cerca di risalire la classifica in Bundesliga entrando nei primi quattro posti. La sfida si svolge in trasferta per la squadra di Hjulmand, che affronta il match contro l’FC Heidenheim.

Uscito dalla Champions agli ottavi di finale il Leverkusen di Hjulmand cerca di tornarci entrando nei primi 4 posti in Bundesliga, e il cammino riparte dalla trasferta sul campo dell’FC Heidenheim. La squadra di Schmidt lotta ma alla fine esce sempre senza punti: pure contro l’Eintracht Francoforte c’è stata la prestazione, ma il gol di Kalimuendo ha condannato i rossoblu alla 18esima. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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