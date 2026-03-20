FC 26 SBC Speciale | Max 89 FOF | Answer the Call Guarantee

EA ha lanciato una nuova sfida chiamata “Garantito Max 89” all’interno di FC 26 SBC Speciale. Questa offerta permette ai giocatori di ottenere una delle nuove carte dinamiche, superando i semplici Pick e aumentando le possibilità di vincita. La sfida si rivolge a chi cerca un metodo sicuro per ottenere questi oggetti nel gioco.

Se i Pick non ti bastano e vuoi la certezza di mettere le mani su una delle nuove carte dinamiche, EA ha rilasciato la sfida “Garantito Max 89”. Con un investimento minimo, puoi ottenere un giocatore della promo Answer the Call pronto a evolversi durante l’estate. Dettagli e Ripetibilità. Scadenza: 7 giorni (6 giorni 23 ore 59 minuti).. Ripetibile: 3 volte ogni 24 ore. Puoi tentare la fortuna tre volte al giorno!. Premio: 1 giocatore garantito della promo Festival of Football: Answer the Call con valutazione massima 89.. I Requisiti: Due rose “low cost”. La sfida è incredibilmente economica, richiedendo solo due rose a valutazione 83. In totale, il costo si aggira sui 15k – 18k crediti, ma se hai fatto i Pick 85+ di oggi, la completerai praticamente a costo zero. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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