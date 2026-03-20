FC 26 SBC ICONA Jolly Invernali | Johan Cruyff 87 – Il Profeta del Calcio

Una delle figure più riconosciute nel mondo del calcio, Johan Cruyff, è protagonista di una nuova versione speciale della serie SBC ICONA Jolly Invernali. Questo personaggio, che ha lasciato un segno indelebile nel gioco, viene riproposto in una versione limitata pensata per i collezionisti e gli appassionati. La sua presenza si aggiunge alle numerose offerte di questa edizione speciale.

Arriva una delle icone più amate di sempre in una versione speciale Jolly Invernali. Sebbene l’ OVR sia 87, non lasciarti ingannare dal numero sulla carta: Johan Cruyff mantiene le sue leggendarie doppie 5 stelle (5 Skill 5 Piede debole) e quelle animazioni uniche che lo rendono uno dei giocatori più forti del gioco palla al piede. Analisi della Carta: Classe Pura. Questa versione di Cruyff è pensata per chi vuole un giocatore totale sulla trequarti. La sua capacità di calciare con entrambi i piedi e di eseguire ogni mossa abilità lo rende imprevedibile in ogni zona dell’attacco. OVR: 87 (COC, ATT).. SkillPiede: 5 5. Il massimo della tecnicità. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 SBC ICONA Jolly Invernali: Johan Cruyff (87) – Il Profeta del Calcio Articoli correlati FC 26 SBC Scelta Icona Jolly Invernali: Henry o Vieira?È arrivata una delle sfide più discusse e attese della nuova promo Knockout Royalty. EA FC 26 SBC Sfida Jolly Invernali 4 Elenco Soluzioni Per Riscattare I PremiLa SBC Sfida Jolly Invernali 4 è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Approfondimenti e contenuti su Jolly Invernali Argomenti discussi: EA FC 26 Evoluzione Accendi Le Candeline Lista Giocatori Ed Obiettivi; EA FC 26 Evoluzione Compleanno Bonito Elenco Giocatori Ed Obiettivi.