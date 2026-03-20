Farmaci e acque reflue tutta la verità sulla ‘tassa sulla pipì’ 

Da qualche tempo, l’industria farmaceutica ha annunciato che una nuova direttiva europea sulle acque reflue potrebbe avere un impatto significativo sul settore. Vertici di associazioni di settore hanno espresso preoccupazione riguardo ai costi che questa norma potrebbe comportare per le aziende farmaceutiche italiane. La questione riguarda in particolare i farmaci e il trattamento delle acque di scarico.

Da qualche tempo l’ industria del farmaco lancia alert su una nuova direttiva europea, quella sulle acque reflue, che rischia di costare salata a un settore chiave del Made in Italy, come avvertono i vertici di Farmindustria ed Egualia. A rendere pop il tema è stata Lucia Aleotti, azionista e membro del Board Menarini, che di recente l’ha definita “una tassa sulla pipì”. Ma tutti i farmaci finiscono nelle urine? Inoltre, quanto costerà la direttiva sulle acque reflue e perché le aziende produttrici di farmaci la temono? LaSalute di LaPresse ha chiesto aiuto alla Società Italiana di Farmacologia (Sif). I farmaci nella pipì. “La risposta alla prima domanda è no”, risponde Raffaella Sorrentino, membro del Gruppo di Lavoro Impatto ambientale dei farmaci della Sif e docente della Università di Napoli, Federico II. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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