Fantacampionato i giocatori consigliati partita per partita nella 30ª giornata

Ecco la guida ai giocatori da schierare al fantacalcio per la 30ª giornata, con indicazioni dettagliate su chi mettere in campo partita per partita. La lista include i nomi dei calciatori consigliati e le eventuali variazioni in base alle squadre coinvolte. La pubblicazione si rivolge a chi vuole ottimizzare le proprie scelte e migliorare il punteggio complessivo.

Il turno di Serie A si apre con la sfida tra le due squadre che sbagliano di meno sotto porta: Napoli e Cagliari sono le due formazioni con la percentuale più alta di trasformazione in rete delle grandi occasioni da gol: il 47% per i campani (ovvero 2859) e il 46% per i sardi (2248). Il merito è rispettivamente di Semih Kiliçsoy (4 reti realizzate a fronte di soli 1,8 xG), ottima scelta anche dalla panchina, e Alisson Santos (0,75 xG ma due gol realizzati). Da sottolineare poi l'ottimo stato di forma di Matteo Politano, che ha preso parte a tre gol (una rete, due assist) nelle ultime due partite: tanti quanti in tutte le precedenti 24 giornate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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