Fano si ritroverà per ricordare il suo concittadino Filippo Montesi

A Fano, si prevede un momento di ricordo dedicato a Filippo Montesi, il suo concittadino che ha lasciato un segno. La città si riunirà per commemorarlo, con eventi e iniziative che coinvolgono la comunità locale. La presenza di questo nome si ritrova in vari luoghi pubblici e nella memoria collettiva, testimoniando l’importanza di una figura che ha segnato il territorio.

C’è un nome che a Fano non ha bisogno di spiegazioni. È scritto su una scuola, su una strada, nella memoria di chi c’era e di chi ha imparato a conoscerlo dopo. Ma soprattutto è inciso nel silenzio. Il 21 marzo, alle 9.45, davanti al Monumento ai Caduti del Mare, quel silenzio tornerà a riempirsi. Diventerà presenza, passi, divise, sguardi bassi. La città si ritroverà per ricordare il suo concittadino Filippo Montesi, il fuciliere di marina morto a 19 anni durante una missione in Libano. La cerimonia è promossa dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Gruppo di Fano intitolato proprio a Filippo Montesi, con il patrocinio del Comune. Ma non è una cerimonia qualsiasi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fano si ritroverà per ricordare il suo concittadino Filippo Montesi Articoli correlati “Stop acqua per questi utenti”. L’avviso in Italia: chi si ritroverà il rubinetto a secco e per quantoVIAREGGIO – Gli operai di Gaia sono al lavoro dalla tarda serata di ieri per un intervento programmato sulla rete idrica del Comune di Viareggio,... Bucchioni: “Milan? Nkunku si ritroverà. Considero i rossoneri per lo scudetto”MILAN, ITALY - DECEMBER 28: AC Milan coach Massimiliano Allegri looks on during the Serie A match between AC Milan and Hellas Verona FC at Giuseppe...