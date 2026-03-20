Fano il Don Orione inaugura la scuola alberghiera | cucina sala e lavoro subito

A Fano, il Don Orione ha aperto ufficialmente la nuova scuola alberghiera, dedicata a formare studenti in cucina, sala e settore ristorazione. L’evento di venerdì 20 marzo 2026 ha visto la partecipazione di studenti, insegnanti e rappresentanti locali, con un taglio del nastro che ha segnato l’avvio di un percorso formativo immediato nel settore. La cerimonia si è conclusa con dimostrazioni pratiche e assaggi di piatti preparati dagli allievi.

Fano (Pesaro e Urbino), venerdì 20 marzo 2026 – Una festa vera, di quelle che raccontano molto più di un’inaugurazione. Oggi all’Opera Don Orione di Fano si è aperta ufficialmente una nuova pagina: taglio del nastro per i locali completamente rinnovati del Centro di Formazione Professionale alberghiero, un progetto partito nel 2024 e che già sta accompagnando i primi ragazzi verso il diploma e, soprattutto, verso il lavoro. Dal teatro alla cucina: una scuola che prende forma. La giornata si è aperta al cinema teatro Masetti, gremito di studenti, dove si è svolto il convegno inaugurale. Poi il passaggio simbolico e concreto: il trasferimento negli spazi appena ristrutturati, dove gli studenti impareranno il mestiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fano, il Don Orione inaugura la scuola alberghiera: cucina, sala e lavoro subito Articoli correlati Il raduno degli ex allievi Don Orione nel ricordo di Don ZambarbieriLa Chiesa parrocchiale di Pecorara in Alta Val Tidone ha accolto lo scorso fine settimana il tradizionale ritrovo degli ex allievi Don Orione nella... Quasi 13 milioni per il centro pastorale Ex Don OrioneSan Severino, 7 febbraio 2026 - Arrivano quasi 13 milioni per il centro Pastorale Ex Don Orione a San Severino. Altri aggiornamenti su Don Orione Argomenti discussi: Don Orione Fano, inaugurazione della Scuola professionale Alberghiera. 5G, l’Opera Don Orione:: Con Iliad zero accordiL’Opera Don Orione, allo stato, non ha sottoscritto impegni contrattuali con società che svolgono l’attività di realizzazione di rete di trasmissione radiomobile. E’ quanto fa sapere don Cristiano ... ilrestodelcarlino.it Fano, antenna nel campo del Don Orione: 500 firme contro. Gli abitanti denunciano: «Preoccupante questo silenzio»FANO In 500 si sono spesi per dire no all’insediamento di un’antenna 5G al campo sportivo del complesso Don Orione. Tante infatti le firme raccolte dal comitato che si è costituito allo scopo di ... corriereadriatico.it