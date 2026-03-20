Durante una recente dichiarazione, un esponente politico ha definito un'ordinanza come assurda e ha confermato il suo sostegno al referendum. Nel frattempo, una madre è stata accusata di aver commesso un reato di speranza dopo aver detto che sperava che una situazione durasse poco. Questi fatti sono stati riportati senza ulteriori commenti o analisi.

“Mi hanno accusato senza che io avessi detto niente di voler incontrare i genitori della ‘famiglia nel bosco’. È vero, avevo parlato, e gli avevo detto ‘venite quando volete dopo il referendum’. Si sono preoccupati, non dovevo incontrarli, ma perché? Perché c’è questa paura che qualcuno possa inficiare gli argomenti speciosi della sinistra sul referendum incontrando chi è oggi vittima di una, quella sì l’ho letta, ordinanza assurda? Hanno accusato la madre di quegli sfortunati bambini del reato di speranza perché ha detto ‘spero che duri poco’, l’hanno scritto nell’ordinanza. Allora mi sono confermato nel mio sì”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa ospite di ‘Porta a porta’ su Rai1 parlando del referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Famiglia del bosco, La Russa: ‘ordinanza assurda, mi conferma nel sì al referendum’

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