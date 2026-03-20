Un commerciante di Fabriano ha segnalato al commissariato di pubblica sicurezza di aver ricevuto una banconota falsa durante una transazione. L’uomo ha notato un tatuaggio sul viso del cliente, che lo ha portato a sospettare dell’episodio. La polizia ha avviato le indagini per verificare i dettagli dell’incidente e identificare l’autore della transazione.

Fabriano (Ancona), 20 marzo 2026 - Un commerciante fabrianese si è rivolto al commissariato di pubblica sicurezza segnalando un episodio sospetto avvenuto durante una normale transazione. E’ avvenuto nei giorni scorsi. L’esercente ha riferito di aver ricevuto da un cliente una banconota da 50 euro che, per caratteristiche e consistenza, riteneva potesse essere falsa. La segnalazione ha fatto scattare l’immediato intervento della Polizia di Stato. Una pattuglia della volante si è recata sul posto per raccogliere le prime informazioni e avviare le ricerche dell’uomo, che nel frattempo si era già allontanato facendo perdere le proprie tracce. Il cliente è stato descritto come un giovane di circa trent’anni, con un segno distintivo ben visibile: un tatuaggio sul volto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, spende una banconota falsa ma il tatuaggio sul viso lo incastra

Articoli correlati

Leggi anche: Ricevi una banconota falsa come resto? Ecco quali rischi corri se la utilizzi

Va al bar e paga con una banconota da 50 euro falsa: denunciato un giovaneSASSOFERRATO – Ha pagato alcune consumazioni con una banconota da 50 euro falsa e si è allontanato rapidamente dal bar.