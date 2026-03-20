Durante la conferenza stampa di presentazione della partita tra Como e Pisa, Cesc Fabregas ha spiegato le ragioni delle sue scelte, ma ha sottolineato che l’attenzione si è concentrata principalmente sul mancato saluto di Gasperini dopo il confronto con la Roma. Il centrocampista ha affrontato l’argomento senza entrare in dettagli e ha ribadito di aver chiarito la sua posizione.

Nella conferenza stampa di presentazione della sfida tra Como e Pisa, Cesc Fabregas è tornato a parlare del mancato saluto da parte di Gasperini dopo il match contro la Roma. "Vengo a parlare in conferenza stampa perché ci tengo a spiegare le scelte tattiche che faccio e che danno valore al mio lavoro, ma poi si parla solo di un mancato saluto", ha commentato l'allenatore spagnolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fabregas: "Spiego le mie scelte, ma poi si parla solo di un mancato saluto"

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