Un articolo spiega come creare l’eyeliner bold di Ditonellapiaga, illustrando i passaggi forniti dal suo make-up artist. Il focus è sul trend del massimalismo nel trucco occhi, che si manifesta con una linea spessa e marcata di eyeliner nero. La guida si rivolge a chi desidera ricreare questo stile deciso e distintivo.

Eyeliner, ecco perché lo vogliamo bold Figurarci poi se proviamo a copiare il beauty look che ha conquistato tutti all'ultimo Festival di Sanremo, ovvero quello di Ditonellapiaga, una delle protagonista più amate della kermesse edizione 2026 e tra le cantanti che stanno avendo più successo dal punto di vista degli ascolti grazie a una hit ballabile e coinvolgente. Complice del successo, come dicevamo, anche un make-up che non passa certo inosservato, e che ha aumentato notevolmente l'hype nei confronti dell'eyeliner che (diciamolo) così sottolineato e ben in vista non lo era forse più stato dai tempi di Amy Winehouse.... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Eyeliner, come realizzare quello bold di Ditonellapiaga spiegato dal suo make-up artist

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