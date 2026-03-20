Ex Aeronautica Urge nuova bonifica | Progetto rimodulato

Durante i lavori di riqualificazione dell’ex-Aeronautica sono state riscontrate nuove esigenze di bonifica ambientale, richiedendo interventi più complessi rispetto a quanto programmato. La situazione ha portato alla rimodulazione del progetto iniziale, per affrontare le criticità emerse durante il processo di recupero e messa in sicurezza dell’area. La questione resta al centro delle attenzioni degli incaricati ai lavori.

Nel corso dei lavori di riqualificazione dell’ex-Aeronautica sono emerse ulteriori necessità di bonifica ambientale, che hanno richiesto interventi più complessi rispetto a quanto inizialmente previsto dal progetto. Alla luce di tutto ciò, per rispettare i tempi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Comune ha deciso di rimodulare il progetto con la suddivisione del "Lotto 4" in tre stralci funzionali: con lo slittamento del termine ultimo dei lavori dei progetti PINQuA decretato dal ministero delle Infrastrutture, la giunta ha approvato il progetto esecutivo della prima fase dei lavori che si concluderanno nella prossima estate.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ex Aeronautica. Urge nuova bonifica: "Progetto rimodulato" Articoli correlati Buche come crateri e asfalto divelto, urge intervento sulla Accadia-Deliceto: "Urge un intervento"Il manto stradale si presenta estremamente deteriorato, disseminato di buche, con estese fessurazioni, priva di una segnaletica adeguata. Leggi anche: Cassonetti interrati, scatta l’accusa: "Un progetto ancora bloccato. Milioni fermi nell’ex Aeronautica"