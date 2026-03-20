EWA 2026 | opportunità per startup femminili nell’agrifood

L'evento EWA 2026 offre alle startup femminili nel settore agrifood un percorso che copre tutte le fasi, dalla nascita dell'idea fino alla verifica del mercato. Verranno presentate opportunità di supporto dedicate alle imprenditrici, con l’obiettivo di facilitare lo sviluppo e la crescita delle loro iniziative. La manifestazione si rivolge a chi vuole approfondire ogni aspetto del percorso imprenditoriale nel settore agroalimentare.

Un percorso completo per supportare le imprenditrici nel settore agroalimentare, dalla fase di ideazione alla validazione sul mercato.. È ufficialmente aperta la call 2026 del programma Empowering Women in Agrifood (EWA), iniziativa promossa da EIT Food e sostenuta dalla Commissione europea, con l’obiettivo di rafforzare l’imprenditorialità femminile nel settore agroalimentare. Un sostegno concreto all’imprenditoria femminile. Il programma si inserisce nel quadro delle politiche europee volte a ridurre il divario di genere nell’accesso all’innovazione e ai finanziamenti. In particolare, EWA mira a sostenere startup guidate da donne e aspiranti imprenditrici, fornendo strumenti concreti per trasformare idee innovative in progetti imprenditoriali sostenibili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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