Everton-Chelsea sabato 21 marzo 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici I Toffees possono sorprendere

Sabato 21 marzo 2026 alle 18:30 si sfidano Everton e Chelsea. Sono state ufficializzate le formazioni delle due squadre, mentre le quote e i pronostici sono già in circolazione. L’Everton cerca una vittoria che potrebbe avvicinare i Blues di due punti in classifica. La partita si gioca allo stadio di Liverpool, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per i tre punti.

Se l’Everton vincesse questa partita si porterebbe a soli due punti dal Chelsea, partiamo da qui. I londinesi sono reduci da tre sconfitte di fila, delle quali due in Champions League per mano del PSG, per un complessivo (e un po’ imbarazzante) 8-2 a favore dei francesi che sono volati ai quarti di finale in scioltezza.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Everton-Chelsea (sabato 21 marzo 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Toffees possono sorprendere Articoli correlati Everton-Chelsea (sabato 21 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. I Toffees possono sorprendereSe l’Everton vincesse questa partita si porterebbe a soli due punti dal Chelsea, partiamo da qui. Everton-Chelsea (sabato 21 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiSe l’Everton vincesse questa partita si porterebbe a soli due punti dal Chelsea, partiamo da qui. Altri aggiornamenti su Everton Chelsea sabato 21 marzo 2026... Temi più discussi: Premier League: preview Everton-Chelsea; Pronostico Everton-Chelsea: analisi e probabili formazioni 21/03/2026 Premier League; quote Everton Chelsea: il pronostico sui Blues; Premier League: risultati, gol e highlights della 30^ giornata. Pronostico Everton-Chelsea: le qualità fanno la differenzaEverton-Chelsea è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it Pronostico Everton vs Chelsea – 21 Marzo 2026Nel cuore della Premier League, il 21 Marzo 2026 alle 18:30, lo Hill Dickinson Stadio ospiterà il match tra Everton e Chelsea. Una sfida dal peso specifico ... news-sports.it Everton - Chelsea, LIVE pe VOYO, ora 19:30! Scaunul lui Liam Rosenior se clatina - https://pro-link.ro/QKx facebook Everton 0-3 Chelsea @DK_CHEFs @16CAVT #footballlife #voucher #picknpay #scorepredictions #giveaways #premierleague #epl #matchoftheweek x.com