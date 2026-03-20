Sabato 21 marzo 2026 alle 18:30 si sfidano Everton e Chelsea in una partita di Premier League. Se l’Everton ottiene la vittoria, si avvicinerebbe ai Blues portandosi a due punti di distanza. Entrambe le formazioni si preparano per l'incontro, con le quote e i pronostici già disponibili per gli appassionati che vogliono seguire da vicino questo scontro.

Se l’Everton vincesse questa partita si porterebbe a soli due punti dal Chelsea, partiamo da qui. I londinesi sono reduci da tre sconfitte di fila, delle quali due in Champions League per mano del PSG, per un complessivo (e un po’ imbarazzante) 8-2 a favore dei francesi che sono volati ai quarti di finale in scioltezza.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Everton-Chelsea (sabato 21 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

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