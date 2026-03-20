Everton-Chelsea sabato 21 marzo 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici I Toffees possono sorprendere

Sabato 21 marzo 2026 alle 18:30 si gioca la sfida tra Everton e Chelsea. I Toffees cercano una vittoria che potrebbe avvicinarli a soli due punti dai Blues. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, mentre i pronostici indicano possibili sorprese. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre in ottica classifica.

Se l’Everton vincesse questa partita si porterebbe a soli due punti dal Chelsea, partiamo da qui. I londinesi sono reduci da tre sconfitte di fila, delle quali due in Champions League per mano del PSG, per un complessivo (e un po’ imbarazzante) 8-2 a favore dei francesi che sono volati ai quarti di finale in scioltezza.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Everton-Chelsea (sabato 21 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. I Toffees possono sorprendere Articoli correlati Everton-Chelsea (sabato 21 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiSe l’Everton vincesse questa partita si porterebbe a soli due punti dal Chelsea, partiamo da qui. Everton-Burnley (martedì 03 marzo 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Toffees vorrebbero tornare a vincere in casaDopo la vittoria sul campo del Newcastle, la candidatura dell’Everton a un posto nelle prossime coppe europee si è fatta più forte visto che il 7°... Altri aggiornamenti su Everton Chelsea sabato 21 marzo 2026... Discussioni sull' argomento Pronostico Everton-Chelsea: analisi e probabili formazioni 21/03/2026 Premier League; quote Everton Chelsea: il pronostico sui Blues; Premier League: risultati, gol e highlights della 30^ giornata; Everton-Chelsea, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE. Everton-Chelsea, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVELa sfida è in programma alle ore 18:30 di sabato 21 marzo allo stadio Hill Dickinson ... msn.com Everton 0-3 Chelsea @DK_CHEFs @16CAVT #footballlife #voucher #picknpay #scorepredictions #giveaways #premierleague #epl #matchoftheweek x.com #PremierLeague, Nelle partite del pomeriggio in Premier League vince solo il Brighton, 1-0 al Sunderland, mentre è terminata 0-0 #Burnley- Bournemouth. Alle 18 e 30 in campo l' #Arsenal e il #Chelsea, rispettivamente contro l'#Everton e il Newcastle. Alle 21 facebook