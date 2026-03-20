Europa League Roma-Bologna 3-3 | l’arbitro fischia al 95? si va ai supplementari

Allo Stadio Olimpico si è disputato il match di ritorno degli ottavi di Europa League tra AS Roma e Bologna FC, che si è concluso con un punteggio di 3-3. La partita è stata caratterizzata da un avvio forte del Bologna, seguito dalla reazione della Roma e da una rimonta finale che ha mantenuto la sfida in equilibrio fino all’ultimo secondo. L’arbitro ha fischiato al 95°, portando la gara ai supplementari.

Allo Stadio Olimpico si gioca il ritorno degli ottavi di Europa League tra AS Roma e Bologna FC. Finisce 3-3 una gara intensa e spettacolare: il Bologna parte forte, la Roma reagisce e nel finale completa una rimonta che tiene la partita in equilibrio fino all’ultimo. 22:52 – Occasione Bologna Nel recupero Freuler prova a chiudere i conti, ma Svilar blocca: Roma ancora viva. 22:51 – Assalto finale Roma Cinque minuti di recupero con i giallorossi tutti in avanti alla ricerca del colpo decisivo. 22:49 – Nervi tesi Ammonito Gasperini per proteste: la tensione in panchina rispecchia quella in campo. 22:40 – Pareggio Roma (3-3) Pellegrini finalizza l’azione di Vaz e firma il pari: l’Olimpico esplode, partita completamente riaperta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Europa League, Roma-Bologna 3-3: l’arbitro fischia al 95?, si va ai supplementari Articoli correlati Diretta gol Europa League LIVE: Roma Bologna ai supplementari!Stankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Mercato Juve, prende quota... Diretta gol Europa League LIVE: Roma Bologna a supplementari!Stankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Mercato Juve, prende quota... Approfondimenti e contenuti su Europa League Temi più discussi: Bologna-Roma: probabili formazioni, Koné fuori per affaticamento; Diretta Bologna-Roma oggi ottavi Europa League. Live risultato e aggiornamenti; Roma-Bologna: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League; Bologna-Roma, dove vedere gli ottavi di Europa League in tv e streaming. Pagina 0 | Dove vedere Roma-Bologna di Europa League in tv? Sky o Dazn, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale: le formazioni ufficiali di Gasperini e Italiano ... corrieredellosport.it LIVE - Roma-Bologna 3-3: Pellegrini salva su OrsoliniDopo l'1-1 dell'andata, Roma e Bologna si danno appuntamento questa sera alle 21.00 per il secondo atto degli ottavi di finale di Europa League. Il derby nostrano metterà contro ancora una volta Gaspe ... fantacalcio.it Europa League, Roma-Bologna 3-3: si va ai supplementari Conference: Rakow-Fiorentina 1-2: i viola passano il turno Tutti i dettagli su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/europa-conference-league-ritorno-ottavi-finale-in-campo-roma-boogn - facebook.com facebook Diretta #RomaBologna #EuropaLeague: risultato in tempo reale, chi vince vola ai quarti x.com