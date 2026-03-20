Nella partita di Europa League, la Roma ha recuperato due gol nel corso del match contro il Bologna, ma alla fine è stata sconfitta 4-3 ai supplementari. La sfida si è giocata all’Olimpico, dopo che le due squadre avevano disputato un incontro senza pubblico al Dall’Ara. La gara ha visto continui rovesciamenti di fronte e un grande coinvolgimento del pubblico presente.

Roma e Bologna, dopo essersi risparmiate al Dall’Ara, hanno emozionato il pubblico dell’Olimpico con una battaglia all’arma bianca davvero entusiasmante. In palio un biglietto per il quarto di finale contro l’Aston Villa e le due squadre non si sono certo risparmiate. Ad avere la meglio sembrava il Bologna che, a poco più di 20 minuti dal triplice fischio era avanti 3-1 ma la Roma ha avuto il merito di crederci fino alla fine. A riportare in partita l’undici di Gasperini il fallo di Freuler che ha consentito a Malen di segnare il rigore e l’errore nel rinvio di Pobega che ha permesso a Pellegrini di impallinare Ravaglia. Le squadre arrivano ai supplementari molto stanche e le occasioni si diradano, a parte un tiro di Celik nei primi minuti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Europa League, la Roma rimonta due gol al Bologna ma viene battuta 4-3 ai supplementari

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