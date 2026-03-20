Europa League il Bologna elimina la Roma | ora può sognare il tabellone

Il Bologna ha eliminato la Roma nei quarti di finale di Europa League, conquistando così un posto tra le otto migliori squadre della competizione. La partita si è conclusa con una vittoria del Bologna al termine di un match ricco di colpi di scena e momenti emozionanti, lasciando i tifosi della squadra italiana con la possibilità di sognare in grande.

Impresa straordinaria del Bologna, che conquista i quarti di finale di UEFA Europa League eliminando la Roma al termine di una sfida spettacolare e ricca di colpi di scena. Allo Stadio Olimpico finisce 4-3 per i rossoblù dopo i tempi supplementari, al termine di una gara intensa che ha regalato emozioni fino all’ultimo minuto. La partita si apre con una Roma più aggressiva, ma l’infortunio di Manu Koné cambia subito lo spartito tattico del match. Il Bologna ne approfitta e passa in vantaggio al 22’ con Rowe, bravo a superare Mile Svilar con un preciso destro. I giallorossi reagiscono immediatamente sfiorando il pareggio con Bryan Cristante e colpendo un palo con Lorenzo Pellegrini, prima di trovare l’1-1 con Evan N’Dicka su calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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