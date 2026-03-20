europa league derby ricco di gol passa il bologna ai supplementari

Nel derby di Europa League, il match tra le due squadre si conclude con una partita ricca di gol e emozioni. Dopo il tempo regolamentare, la qualificazione viene decisa ai supplementari grazie a un gol di Cambiaghi, che permette al Bologna di avanzare ai quarti di finale. La partita si è conclusa con il passaggio del turno per il club emiliano.

Gol ed emozioni nel derby di Europa League: alla fine servono i supplementari e il gol di Cambiaghi (foto) per consegnare il pass per i quarti al Bologna. All'Olimpico i giallorossi rimontano due volte, prima con Ndicka la rete di Rowe (azione forse viziata da un fallo), poi sotto 3-1 per i gol di Bernardeschi su rigore e Castro riequilibrano la partita con il penalty di Malen e il bel sinistro di Pellegrini. Come all'andata gli emiliani si fanno preferire a lungo agli avversari, bravi però a sfruttare il calo della squadra di Italiano che non riesce a gestire il doppio vantaggio. Nel secondo tempo supplementare, con un'azione tutta in verticale di Dallinga, arriva l'assist per Cambiaghi che si inserisce bene in area e batte Svilar sul primo palo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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