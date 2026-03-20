Eurolega Virtus travolta dall' Hapoel 109-91 a Sofia | gli highlights

La Virtus Bologna ha subito una sconfitta per 109-91 contro l'Hapoel Tel Aviv durante il match di Eurolega a Sofia. La partita si è svolta nel Round 32 della competizione e si è conclusa con una vittoria netta per la squadra israeliana. La sfida si è giocata in Bulgaria, con entrambe le formazioni in campo per portare a casa il risultato.

A Sofia, in Bulgaria, la Virtus Bologna perde 109-91 contro l'Hapoel Tel Aviv nel Round 32 di Eurolega. Per le V-nere, prive di Diouf, Ferrari, Hackett, Pajola e Vildoza, è il terzo stop consecutivo. Non bastano i 24 punti a testa di Morgan e Alston JR: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Eurolega, Virtus travolta dall'Hapoel 109-91 a Sofia: gli highlights Articoli correlati Eurolega, Virtus sconfitta 109-91 dall’Hapoel Tel AvivSofia (Bulgaria), 19 marzo 2026 - Sconfitta esterna per la Virtus che cede 109-91 all’Hapoel Tel Aviv. Eurolega: una Virtus decimata travolta dall'Hapoel Tel Aviv. Play-in sempre più lontaniUna Virtus decimata dalle assenze di Diouf, Ferrari, Hackett, Pajola e Vildoza, crolla a Sofia, casa temporanea dell’Hapoel Tel Aviv (109-91). Una selezione di notizie su Eurolega Virtus travolta dall'Hapoel... Temi più discussi: Eurolega: una Virtus decimata travolta dall'Hapoel Tel Aviv. Play-in sempre più lontani; Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega: calendario, partite e risultati; L’Hapoel Tel Aviv travolge una Virtus Bologna decimata; Lazio-Milan in chiaro e gratis in esclusiva su DAZN: appuntamento domenica 15 marzo alle 20:45. Eurolega: una Virtus decimata travolta dall'Hapoel Tel Aviv. Play-in sempre più lontaniSul neutro di Sofia le V-nere prive di Diouf, Ferrari, Hackett, Pajola e Vildoza toccano anche il -30. E' il 19° ko in 32 gare europee per Bologna ... msn.com Eurolega, l'Hapoel Tel Aviv non lascia scampo a una Virtus incerottataLa compagine israeliana archivia la pratica grazie a un primo tempo chiuso a +25 e si impone con un perentorio 109-91 ... msn.com EUROLEGA (R32) - Senza James e Mirotic il Monaco, in rimonta, batte l'Efes ad Istanbul 98-93 grazie ad uno scatenato Blossomgame da 17 punti di cui 10 nel 4° periodo vinto dalla squadra di Markoishvili per 32-20. Monegaschi che rispondo al Barcello - facebook.com facebook #GameDay Round 32 EuroLega Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna Arena 8888 20:05 Sky Sport Basket NOW Radio Nettuno Bologna Uno x.com